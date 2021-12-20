Якубяк заявил, что в убийствах мигрантов на польской границе виновны россияне

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Якубяк заявил, что в убийствах мигрантов на польской границе виновны россияне
Политика
Фото из открытых источников / Автор: неизвестен

Польские военные не могли стрелять в мигрантов на польско-белорусской границе. Это сделали русские, так как они на это способны. Такое заявление сделал польский политик Марек Якубяк в интервью изданию Do Rzeczy, однако никаких доказательств он не предоставил.

Известно, что военный Эмиль Чечко, дезертировавший в Белоруссию  из Польши, рассказал, что на польской территории убивали мигрантов. Эти заявления Якубяк назвал «бреднями» психически нездорового человека. Политик уверен, что поляки на подобные преступления не могли бы пойти, так как они - не белорусы и не русские. Якубяк считает, что дезертир не заслуживает снисхождения как военный преступник. По его мнению, военный суд должен заочно вынести приговор и потребовать экстрадиции, пишет inosmi.ru.  Политик винит командующих, которые дали перебежчику оружие. 

Ранее экс-командующий сухопутными войсками Польши, генерал Вальдемар Скшипчак выразил недовольство по поводу мягкости наказания, которое предложила военная прокуратура для Эмиля Чечко. Он считает, что вместо 10 лет тюрьмы дезертир достоин «пули в голову и разжалования»

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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