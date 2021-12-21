Россияне попросили Минздрав уточнить противопоказания к вакцинации от коронавируса

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Россияне попросили Минздрав уточнить противопоказания к вакцинации от коронавируса
Здоровье
Фото из открытых источников / Автор: неизвестен

Группа пациентов опубликовала на Сhange.org петицию, в которой содержится просьба к Минздраву уточнить перечень противопоказаний к вакцинации против COVID-19. Известно, что список заболеваний, которые являются противопоказаниями для прививки, еще не опубликован, но уже составлен. Как подчеркивают авторы обращения, до прошлого лета больных с рассеянным склерозом не вакцинировали. Но в обновленных методических рекомендациях Минздрава от 30 октября 2021 года в список противопоказаний для вакцинации от ковида аутоиммунные заболевания не попали. 

В петиции упомянуто, что рассеянный склероз — тяжелая и не до конца изученная болезнь. Обеспокоенные граждане отмечают, что клинические испытания, которые позволили бы определить степень риска при вакцинации пациентов с рассеянным склерозом, не проводились.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова утверждала, что список соответствующих заболеваний должны обновить до середины декабря.

На сегодня главным противопоказанием к вакцинации являются аллергические реакции на компоненты вакцин. Отметим, что производители вакцинных препаратов считают основанием для отказа от прививки тяжелые поствакцинальные осложнения, острые инфекционные заболевания, злокачественные опухоли и возраст до 18 лет.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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