Терапевт Корягина рассказала россиянам о «тихой пандемии»

Главный внештатный терапевт Минздрава Пермского края Наталья Корягина рассказала об опасности сахарного диабета в период высокой заболеваемости ковидом. Диабет, усугубивший ситуацию с коронавирусом, врач назвала «тихой пандемией», которой подвержены пять млн россиян, в том числе десятки тысяч жителей Прикамья.

Пациент, страдающий сахарным диабетом, рискует умереть от ковида и при этом вероятность летального исхода в этом случае возрастает в 10 раз, рассказала Корягина.

Терапевт привела данные, согласно которым 80 тысяч жителей Пермского края страдают сахарным диабетом второго типа, еще у почти 200 тысяч есть проблемы с глюкозой и преддиабет. Врач подчеркнула, что этот вопрос кажется особенно злободневным сейчас, в преддверии Нового года, так как гиперкалорийное питание и обильное возлияние на праздники могут вызвать нарушения и острососудистые катастрофы на фоне повышения уровня сахара, пишет ura.news .

В этой связи доктор рекомендует отказаться от сладкого, заниматься спортом, дышать свежим воздухом и контролировать свой вес.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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