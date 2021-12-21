Михаил Хазин: Дело идет к отмене пенсий

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Михаил Хазин: Дело идет к отмене пенсий
Экономика
Михаил Хазин

Российский экономист в одном из последних эфиров телеканала «ЦарьГрад» оценил вероятность полной отмены пенсий в России. Может ли так случиться, что государство оставит пожилых людей без пенсионного обеспечения, возложив целиком и полностью заботу и материальную поддержку на плечи детей и внуков?

Известный российский экономист Михаил Хазин уверен, что до того, чтобы полностью оставить стариков без копейки и средств к существованию, страна не опустится - номинальная пенсия все же останется. Однако политика либерального финансово-экономического блока указывает на то, что Россия не стремится к строительству социального государства.

«С точки зрения либерального подхода, трата денег на социальные выплаты - это идиотизм, потому что их можно приватизировать в пользу своих. Эту линию либеральная команда, которая до сих пор находится у власти, продолжает реализовывать. В реальности - по номиналу, какие-то пенсии будут, скорее всего», - порассуждал экономист.

В то же время, считает Хазин, не следует возлагать особые надежды на «борьбу башен Кремля», если вдруг кому-то взбредет в голову реализовать еще одну реформу и вовсе отказаться от выплаты пенсии.

Специалист напомнил, как повышался пенсионный возраст в стране. Тогда «команда Путина» выступила против этого, но в конечном результате вредная инициатива все же была воплощена в жизнь.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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