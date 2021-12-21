Ученые объяснили, как не спутать реакцию на вакцину с симптомами COVID-19

Поствакцинальная реакция и ранние проявления коронавируса практически идентичны. По этой причине порой многие люди, зараженные COVID-19, теряют драгоценное время, списывая симптоматику на прививку. В итоге их госпитализируют уже в тяжелом состоянии, когда даже врачи могут оказаться бессильными.

Ученые из Великобритании недавно изучили данные о здоровье более чем миллиона человек в первые несколько дней после вакцинации от COVID-19. Работа исследователей стала еще одним подтверждением того, что реакцию на вакцину от симптоматики коронавируса без теста практически невозможно отличить.

Как пишет РИА Новости со ссылкой на ученых, реакция на вакцинацию может совпасть по времени с признаками КВИ. И эти симптомы будут одинаковыми. Это повышение температуры, слабость, утрата аппетита, мышечные боли.

«Анализ большого массива данных показал, что нет надежных признаков, которые точно покажут, что происходит с человеком — реакция на вакцину или начало заболевания», - признают ученые.

В то же время у них есть некоторые рекомендации для граждан. Так, исследователи советуют быть предельно внимательными и понаблюдать за симптомами несколько дней. Так, по истечении этого времени «побочки» от вакцины начнут ослабевать, тогда как симптомы COVID-19, наоборот, нарастать. К тому же, могут присоединится и другие - болезненные ощущения в горле, кашель и чиханье.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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