Микробиолог Зверев: после вакцинации фиксируется огромное число тяжелых осложнений

Микробиолог, академик РАН Виталий Зверев рассказал о большом числе осложнений после вакцинации от коронавируса.

Он привел данные статистики, которые указывают, что в тех странах, где до массовой вакцинации удавалось остановить вспышку коронавируса, как только вакцинировалось большое количество населения, вспыхивала новая волна.

Выступая на конференции «Врачи за правду», Зверев отметил, что такая ситуация сложилась в Монголии. Он продемонстрировал график динамики заболевания в РФ и Монголии и сравнил со статистикой вакцинации взрослого населения, передает Общественная служба новостей .

«Обнаружился очень интересный факт в нескольких странах, где начали прививать, когда заболеваемость еще практически не регистрировались. Это Монголия», - заявил Зверев.

Исходя из данных статистики, в Монголии заболеваемость начала расти, как только начал нарастать уровень вакцинированности населения. Еще на одном графике были данные по смертности от коронавируса и, согласно этим данным, смертность начала расти после вакцинации.

Зверев также предоставил данные и по ситуации в Сингапуре. Там первый всплеск заболеваемости погасили до вакцинации, но как только уровень вакцинированности приблизился к 80%, началась новая волна. И она была сильнее первой. Также возросла и смертность.

Аналогичная ситуация наблюдалась в Камбодже и на Сейшельских островах.

«То есть, по крайней мере, уже четыре страны, где наблюдается такая очень странная картина. Это, в основном, я предупреждаю, «Pfizer», американские вакцины», - заявил Зверев.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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