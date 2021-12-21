Доктор Мясников: ревакцинироваться, возможно, придется трижды в год

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Доктор Мясников: ревакцинироваться, возможно, придется трижды в год
Здоровье
Фото из открытых источников / Автор: неизвестен

Новый коронавирус, с которым человечество сосуществует уже два года кряду, пришел в нашу популяцию навсегда. И поскольку он при этом активно меняется, ревакцинироваться, судя по всему, придется часто. Об этом порассуждал главный врач ГКБ №71 Москвы Александр Мясников в своей программе на канале Россия-1 «О самом главном».

Сроки ревакцинации в сторону сокращения явно придется менять, полагает доктор. Потому что на омикроне коронавирус не остановится - вероятно, будут появляться и новые варианты.

«Да, он продолжит мутировать и надо научиться "сожительствовать" с ним», - отметил медик.

Мясников уверен, что из-за изменчивости патогена сроки введения бустерной дозы придется изменить существенно, «возможно, даже до трех раз в год».

К слову, в некоторых странах сроки введения бустеров уже сокращены. В Британии и Греции - до трех месяцев, в Дании - до четырех месяцев.

Как пишет «Российская газета», на иммунитет многих людей не последнее воздействие оказывает так называемый «массовый психоз». Инфекционист Ольга Афанасьева пояснила, что граждане находятся в постоянном стрессе. Причем, с одной стороны, они панически боятся заболеть, а с другой - боятся вакцинироваться от коронавируса.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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