Медик Хойен из США: «омикрон» по заразности уступает только кори

Клаудия Хойен, сотрудница University Hospitals в Кливленде (штат Огайо, США), во время недавнего брифинга заявила о том, что по заразности новый штамм коронавируса «омикрон» уступает только вирусу кори. Об этом говорится в публикации издания Akron Beacon Journal.

«В настоящее время это второй по заразности вирус на планете. И поэтому очень важно, чтобы люди поняли, что мы находимся в ином положении, чем даже две недели назад», — цитирует СМИ госпожу Хойен.

Об омикроне появилась информация 24 ноября. К сему моменту он стал преобладать в Великобритании. А в минувший вторник Джо Байден, президент США, объявил о том, что новый вариант стал доминирующим и на территории Штатов. Британские ученые скорость распространения омикрона сочли феноменальной. Каждые два дня количество инфицированных новым ковид-штаммом, практически, удваивается.

Ранее оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения ковид на территории РФ сообщил о том, что тяжелее всего переносят заражение омикрон-штаммом люди, которые находятся в группе риска по коронавирусу - пожилые и пациенты с хроническими заболеваниями.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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