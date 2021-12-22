Создатель мРНК вакцин Мэлоун счел штамм «Омикрон» новогодним подарком

Известный американский вирусолог и иммунолог Роберт Мэлоун, один из изобретателей мРНК-вакцин, в интервью порталу WorldNetDaily сравнил новый штамм «омикрон» с «живой» вакциной и счел его настоящим новогодним подарком человечеству.

Главное на данном этапе, по его словам, то, что патоген хоть и стал более заразным, но менее вирулентным. Это следует из препринта ученых из Гонконга. Они выяснили, что, в отличие от приспособленного к поражениям легких стартового уханьского штамма, южноафриканский омикрон более «заточен» под рецепторы клеток верхних дыхательных путей.

Посему Мэлоун уверен, что новый вариант может сработать как вакцина с живым ослабленным вирусом. В результате люди, которые перенесут заболевание, при достаточно легкой симптоматике получат естественный иммунитет.

До интервью WorldNetDaily вирусолог пообщался с журналистами телеканала FoxNews. Во время беседы он заявил, что предварительные исследования показывают, что перенесшие омикрон люди получают «сильный мукозальный иммунитет». А это, по его мнению, «лучшее из последствий, которое только можно пожелать».

Американский вирусолог также обратил внимание на низкую летальность - на момент выхода интервью в эфир число жертв омикрона было менее 10 человек.

«Если вы верите в Бога, это очень похоже на новогодний подарок», — заключил Роберт Мэлоун.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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