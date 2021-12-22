Создатель мРНК вакцин Мэлоун счел штамм «Омикрон» новогодним подарком

В пандемии коронавируса приближается «момент истины», считает известный российский врач-кардиохирург Алексей Федоров. Подождать осталось всего
В Финляндии власти готовят ограничения, которые будут распространяться и на вакцинированных от коронавируса граждан страны. Их уже анонсировал
Микробиолог, академик РАН Виталий Зверев рассказал о большом числе осложнений после вакцинации от коронавируса. Он привел данные статистики, которые
Портал Anonymousnews опубликовал видеообращение медсестры ковид-госпиталя из Берлина, в котором она рассказывает о реальной ситуации в сфере
Как известно, работа стационара оценивается по показателям внутрибольничной смертности. Если смертность от инсультов и инфарктов в больницах вырастет
В последнее время в России всячески критикуют и распекают движение антивакцинаторов, которые категорически против прививок препаратами, которые не
Власти Германии столкнулись с давлением со стороны европейских союзников, которые хотят сделать из «Nord Stream – 2» «дубину против Путина». Об этом
Группа пациентов опубликовала на Сhange.org петицию, в которой содержится просьба к Минздраву уточнить перечень противопоказаний к вакцинации против
Новый коронавирус, с которым человечество сосуществует уже два года кряду, пришел в нашу популяцию навсегда. И поскольку он при этом активно
Главный внештатный терапевт Минздрава Пермского края Наталья Корягина рассказала об опасности сахарного диабета в период высокой заболеваемости
ОБСУДИТЬКомментарии для сайта Cackle