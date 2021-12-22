Петербуржцы рискуют заразиться COVID-19 из-за новых послаблений Смольного

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Петербуржцы рискуют заразиться COVID-19 из-за новых послаблений Смольного
Санкт-Петербург
Фото: flickr.com / Jernej Furman

Несмотря на снижение заболеваемости коронавирусом по стране, в Петербурге ежесуточно фиксируют прирост заболевших.  По данным Смольного, 21 декабря в городе заболели 2075 человек, а 22 декабря – уже 2166. Северная Столица удерживает лидерство по числу новых случаев коронавируса среди всех российских регионов.

За минувшие сутки от коронавируса в Петербурге умерли 60 человек. На лечении в стационарах в данный момент находятся 6054 человек, 586 из которых в реанимации, а 309 больных подключены к ИВЛ.

 

На фоне негативной коронавирусной статистики губернатор Петербурга Александр Беглов принял решение о послаблении эпидемиологических мер.  В новогоднюю ночь разрешили работать всем заведениям общепита, причем гостям будет не нужен QR-код. Введение кодов для кафе, баров и ресторанов, как и для ТЦ, перенесли с 27 декабря на 2 января. С 1 января, помимо прочего, разрешили увеличить наполняемость кинозалов до 75%.

Послабления на фоне стабильного прироста числа заболевших гарантированно усугубят эпидемиологическую обстановку в городе. При этом Александр Беглов, отвечая на вопросы о противодействии COVID-19, раз за разом выступает с позитивной повесткой. Ранее градоначальник отмечал, что город «научился жить в новой нормальности», и неоднократно называл ситуацию контролируемой.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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