Хуаньцю шибао: РФ выдвигает НАТО ультиматум, будучи уверенной, что США не начнут войну

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Хуаньцю шибао: РФ выдвигает НАТО ультиматум, будучи уверенной, что США не начнут войну
В Мире
Фото из открытых источников / Автор: неизвестен

Россия недавно презентовала проекты договоренностей с США и Североатлантическим альянсом о гарантиях безопасности. Через данные документы Москва, фактически, ставит Западу ультиматум, потому что уверена в том, что США не решатся на вмешательство в войну из-за Киева. В этом уверен обозреватель китайского издания «Хуаньцю шибао» Чжан Сун.

Он в своей статье напомнил, что в представленных договоренностях Россия требует от Штатов и НАТО «прекратить расширение на восток», «исключить возможность Украины стать его членом» и «прекратить все военные действия на Украине, в Восточной Европе, Закавказье и Восточной Азии». 

Журналист пишет, что отношения между НАТО и Москвой так и не были налажены. Однако стороны устраивала такая ситуация вплоть до 2014 года, когда разразился украинский кризис. После этого РФ и Альянс начали рассматривать друг друга как ключевые угрозы.

Президент Байден после своего прихода к власти значительно увеличил масштабы и качество военной помощи Киеву, растет вероятность развертывания наступательного оружия НАТО на территории Украины, которая за годы его президентства особо сблизилась с Альянсом. Это не может не беспокоить Кремль.

Насколько вероятно, что США и Россия достигнут нового соглашения о контроле над вооружениями? Задаваясь таким вопросом, автор считает, что обе стороны готовы пойти на снижение напряженности.

«Если Байден согласится на требования Москвы и возьмет на себя ответственность за отказ принимать Украину в НАТО, это серьезно ударит по авторитету США и альянса», - цитирует обозревателя из Поднебесной ИноСМИ.

С другой стороны, Москва в контексте данных договоренностей упомянула Карибский кризис. Следовательно, в случае срыва переговоров может начаться «горячая война» и Москва надеется использовать эту угрозу, чтобы заставить НАТО отступить. 

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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