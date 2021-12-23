Пенсионеры в России старше 60 лет получат по 2 тыс. рублей в декабре 2021 года

Некоторые пенсионеры в России, которые уже успели разменять седьмой десяток, еще в декабре нынешнего года могут получить выплату в 2000 рублей.

Как информирует издание PRIMPRESS, речь идет о единовременных (то есть, о разовых) выплатах тем пожилым гражданам страны, которые полностью вакцинировались от новой коронавирусной инфекции. При этом они имеют статус региональных - назначаются властями субъекта РФ.

При этом о конкретной сумме единовременной выплаты говорить не приходится. От региона к региону она может отличаться. Например, в Хабаровском крае власти решили выдать пенсионерам, которые заботятся о своем здоровье и защищаются прививками от коронавируса, выплату в 2000 рублей.

В других регионах пенсионерам за вакцинацию платят, преимущественно, в пределах 3000-5000 рублей. Но в Москве граждане на заслуженном отдыхе старше 65 лет могут получить набор здоровья или взять вместо него деньги в размере 10 000 рублей.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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