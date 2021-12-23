Фельгенгауэр: У НАТО имеется план 30+30+30

О том, что стоит за решением НАТО повысить боевую готовность 40 тысяч военных сил быстрого реагирования на территории Европы, рассказал военный эксперт Павел Фельгенгауэр.

Многие эксперты сейчас уверяют, что это ответ Альянса и США на требования России предоставить «гарантии безопасности», не расширять блок на восток, не принимать в его состав Украину и Грузию, а также не проводить никакой военной деятельности на территории стран, которые стали членами Альянса ранее.

В интервью изданию «Росбалт» (внесено Минюстом в список иностранных СМИ, являющихся иностранными агентами, или российских юридических лиц, выполняющих функции иноагента, - ред.) Фельгенгауэр отметил, что 40-тысячная группировка, которая повышает свою боевую готовность, на данный момент не развертывается.

«В НАТО есть план мобилизации и выдвижения таких сил на случай проблем на восточном или каком-либо другом фланге. Там есть разные подразделения, находящиеся на различном уровне готовности к развертыванию. 2-3 тысячи человек постоянно находятся в высшей степени готовности и способны выдвинуться в течение 48 часов после получения приказа», - сообщил эксперт.

При этом он подчеркнул, что никаких приказов на выдвижение куда-то в НАТО пока не поступало, так что не стоит делать каких-либо громких выводов.

Павел Фельгенгауэр также раскрыл план, к которому прибегнет НАТО в случае серьезных перемещений войск.

«У них есть план: 30+30+30. Это означает, что 30 батальонов, 30 боевых кораблей и 30 эскадрилий должны выдвинуться на восточный фланг НАТО за 30 дней. Но пока речь идет лишь о повышении боевой готовности», - заключил собеседник издания.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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