Фельгенгауэр: У НАТО имеется план 30+30+30

Image 16+
Фельгенгауэр: У НАТО имеется план 30+30+30
В Мире
Фото из открытых источников / Автор: неизвестен

О том, что стоит за решением НАТО повысить боевую готовность 40 тысяч военных сил быстрого реагирования на территории Европы, рассказал военный эксперт Павел Фельгенгауэр.

Многие эксперты сейчас уверяют, что это ответ Альянса и США на требования России предоставить «гарантии безопасности», не расширять блок на восток, не принимать в его состав Украину и Грузию, а также не проводить никакой военной деятельности на территории стран, которые стали членами Альянса ранее.

В интервью изданию «Росбалт» (внесено Минюстом в список иностранных СМИ, являющихся иностранными агентами, или российских юридических лиц, выполняющих функции иноагента, - ред.) Фельгенгауэр отметил, что 40-тысячная группировка, которая повышает свою боевую готовность, на данный момент не развертывается.

«В НАТО есть план мобилизации и выдвижения таких сил на случай проблем на восточном или каком-либо другом фланге. Там есть разные подразделения, находящиеся на различном уровне готовности к развертыванию. 2-3 тысячи человек постоянно находятся в высшей степени готовности и способны выдвинуться в течение 48 часов после получения приказа», - сообщил эксперт.

При этом он подчеркнул, что никаких приказов на выдвижение куда-то в НАТО пока не поступало, так что не стоит делать каких-либо громких выводов.

Павел Фельгенгауэр также раскрыл план, к которому прибегнет НАТО в случае серьезных перемещений войск.

«У них есть план: 30+30+30. Это означает, что 30 батальонов, 30 боевых кораблей и 30 эскадрилий должны выдвинуться на восточный фланг НАТО за 30 дней. Но пока речь идет лишь о повышении боевой готовности», - заключил собеседник издания.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей

Не забудьте поделиться новостью!

Лента
Фельгенгауэр: У НАТО имеется план 30+30+30

Сегодня, 15:58

Хуаньцю шибао: РФ выдвигает НАТО ультиматум, будучи уверенной, что США не начнут войну

Сегодня, 10:18

Госсекретарь Блинкен: В мире наступит хаос без лидерства Америки

Вчера, 15:58

В Финляндии хотят ввести ограничения для вакцинированных от коронавируса

20-12-2021, 12:13

Медсестра из Берлина о COVID-19: Ситуация не такая критическая, какой ее представляют власти

20-12-2021, 12:08

Немецкий политик Штефан Вайль: Вариант «Омикрон» сильно ударит по непривитым

19-12-2021, 14:13

Генерал Лаваль: Французская армия не продержится в высокоинтенсивных боях дольше двух суток

18-12-2021, 21:53

Американские отставные генералы предсказали гражданскую войну в США

18-12-2021, 15:28

Финляндия усилила антикоронавирусные ограничения для въезжающих в страну россиян

16-12-2021, 16:48

Минздрав Германии: COVID-вакцинация 90% населения не остановила бы пандемию коронавируса

14-12-2021, 16:08

В Нидерландах, где вакцинировано 75% населения, резко возросла летальность от ковида

13-12-2021, 22:48

Сделавшие сенсационное открытие американские врачи погибли при загадочных обстоятельствах

11-12-2021, 18:48

Эксперты: Запад используют коронавирус, чтобы давить на другие страны

11-12-2021, 17:13

Советник Байдена заявил, что США готовят активные ответы на возможную эскалацию со стороны РФ

8-12-2021, 11:53

В ВОЗ назвали обязательную вакцинацию от коронавируса COVID-19 крайней мерой

7-12-2021, 17:08

Профессор Шафалинов: в США растет летальность среди полностью вакцинированных против COVID-19 пациентов

30-11-2021, 18:58

Ученые: обнаруженный в Южной Африке штамм коронавируса сделает вакцины неэффективными

29-11-2021, 12:58

Норвежский телеканал TV2: Третья мировая война стучится в европейские двери

29-11-2021, 09:53

Чад стал главным убежищем террористов, бежавших из ЦАР

28-11-2021, 13:03

Гражданам объяснили, почему в России хотят вооружать врачей

28-11-2021, 05:28

ОБСУДИТЬ

Комментарии для сайта Cackle
Микробиолог Зверев: после вакцинации фиксируется огромное число тяжелых осложнений
  • 21-12-2021, 16:58

Микробиолог Зверев: после вакцинации фиксируется огромное число тяжелых осложнений

Микробиолог, академик РАН Виталий Зверев рассказал о большом числе осложнений после вакцинации от коронавируса. Он привел данные статистики, которые

Профессор Гундаров: Вакцинация от COVID-19 - это экономический вопрос, а не медицинский
  • Вчера, 20:18

Профессор Гундаров: Вакцинация от COVID-19 - это экономический вопрос, а не медицинский

Доктор медицинских наук, профессор Игорь Гундаров считает, что та высокая смертность от коронавируса, которая наблюдается сейчас в России (за сутки

Создатель мРНК вакцин Мэлоун счел штамм «Омикрон» новогодним подарком
  • Вчера, 15:58

Создатель мРНК вакцин Мэлоун счел штамм «Омикрон» новогодним подарком

Известный американский вирусолог и иммунолог Роберт Мэлоун, один из изобретателей мРНК-вакцин, в интервью порталу WorldNetDaily сравнил новый штамм

Доктор наук Гундаров сообщил о существовании нового движения ковидоманов и ковидоидов
  • 21-12-2021, 20:53

Доктор наук Гундаров сообщил о существовании нового движения ковидоманов и ковидоидов

В последнее время в России всячески критикуют и распекают движение антивакцинаторов, которые категорически против прививок препаратами, которые не

«Кто-то захотел прекратить пандемию коронавируса». Спор о происхождении COVID-19
  • Сегодня, 10:18

«Кто-то захотел прекратить пандемию коронавируса». Спор о происхождении COVID-19

Споры о происхождении коронавирусной инфекции, вызывающей COVID-19, снова разгорелись после того как был выявлен штамм «омикрон». Не все ученые

The Washington Post: Германию заставляют мстить Путину
  • 20-12-2021, 20:08

The Washington Post: Германию заставляют мстить Путину

Власти Германии столкнулись с давлением со стороны европейских союзников, которые хотят сделать из «Nord Stream – 2» «дубину против Путина». Об этом

Новости партнеров
Новости партнеров
Смольный забоялся выпускать экс-главу УСП Барабанщикова из-под стражи
  • Вчера, 20:58

Смольный забоялся выпускать экс-главу УСП Барабанщикова из-под стражи

Бывший глава Управления социального питания Алексей Барабанщиков будет находиться в СИЗО до 9 января 2022 года. Адвокат Барабанщикова настаивал на

Профессор Гундаров назвал преступлением создание вакцины за три месяца
  • Сегодня, 12:23

Профессор Гундаров назвал преступлением создание вакцины за три месяца

Любое изменение вакцин от коронавируса COVID-19 требует длительных исследований. А «договориться и сделать препарат за три месяца», по мнению

Кургинян: сторонники вакцинации в России устали и запутались
  • Вчера, 14:28

Кургинян: сторонники вакцинации в России устали и запутались

Сторонники вакцинации от коронавируса в России уже устали и запутались в собственной пропагандистской кампании, считает лидер движения «Суть времени»

Россияне попросили Минздрав уточнить противопоказания к вакцинации от коронавируса
  • 21-12-2021, 12:48

Россияне попросили Минздрав уточнить противопоказания к вакцинации от коронавируса

Группа пациентов опубликовала на Сhange.org петицию, в которой содержится просьба к Минздраву уточнить перечень противопоказаний к вакцинации против

В 2022 году граждан в России ждут четыре новых налога