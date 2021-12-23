Американский профессор Тополь заявил, что в США начинается чудовищная волна коронавируса

Американский врач-кардиолог, профессор Института трансляционных исследований Скриппса Эрик Тополь объявил о том, что в США стартовала новая, «чудовищная», волна коронавируса. В соответствии с его прогнозом, число заболевших COVID-19 в стране может превысить показатели декабря 2020 и января 2021 года, передает информационное агентство РИА Новости .

Штаты захватил омикрон. Несколько дней назад президент страны Джо Байден сообщил, что новый штамм стал доминирующим.

В стране 22 декабря было зафиксировано максимальное с января число новых случаев ковида за сутки - 243 619.

«Идет новая чудовищная волна заболеваний, которая превысит показатели декабря и января прошлого года. Мы зависим от нашей «иммунной стены» (вакцин и иммунитета от перенесенной КВИ), чтобы защититься от удара «омикрона», – предупредил Эрик Тополь.

При этом более чем две тысячи летальных исходов в стране спровоцировал дельта-штамм.

Следует отметить, что американский профессор ранее критиковал органы здравоохранения США за то, что они слишком поздно приступают к методам борьбы с новым штаммом, когда вариант не только проник в страну, но и начал стремительно распространяться.

Ученый неоднократно призывал правительство страны начать активнее продвигать вакцинацию и ревакцинацию, а также прибегнуть к ужесточению ограничительных мер.

По данным университета Хопкинса, за время пандемии коронавирус был выявлен более чем у 51 миллиона человек. Вирус унес жизни 810 тысяч американцев.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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