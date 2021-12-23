Жалобы Смольного на аномальные осадки опровергает статистика

Смольный преувеличил количество снега, выпавшего за три недели декабря. На это указывают данные портала «Погода и климат», публикующего актуальные метеорологические сводки.

Ранее чиновники Смольного утверждали, что с начала зимы в городе выпало аномальное количество осадков, из-за чего качество уборки улиц от снега резко снизилось, в то время как количество ДТП и обращений за медицинской помощью из-за травм существенно возросло.

Однако данные заявления противоречат зафиксированным показаниям об объеме выпавшего снега за указанный период. По информации синоптиков, при норме в 51 мм осадков с 1 по 21 декабря в Петербурге выпало лишь 37 мм снега, что составляет 73%.

Ранее губернатор Петербурга Александр Беглов заявил, что в плохой уборке улиц и дворов от снега виноваты сами жители Петербурга, которые якобы создавали препятствия для работы коммунальных служб.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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