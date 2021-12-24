Wargonzo: в Одессе партизаны сожгли военную технику Вооруженных сил Украины

В Одессе партизаны сожгли военную технику ВСУ. Об этом сообщил военный корреспондент Семен Пегов в своем Телеграм-канапле Wargonzo .

Партизанами он называет членов подпольной антифашистской группировки «Вольный город Одесса». Согласно представленной информации, члены одесского подполья забросали коктейлями Молотова командно-штабные автомобили, которые стояли на территории одной из воинских частей Одессы.

При этом представители группировки, которых Пегов громко называет партизанами, заявили, что они не планируют действовать во вред одесситам, простым солдатам или военным командирам. Все, к чему они стремятся, - не допустить оккупации Украины силами НАТО.

«Чем агрессивнее риторика представителей Запада, тем больше нежелание украинского населения отдавать свои территории под очередной натовский плацдарм», - прокомментировал случившееся Пегов.

Недавно сообщалось, что участники данного движения приняли участие в сжигании в центре Одессы чучела Зеленского, обвинив президента в коррупции.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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