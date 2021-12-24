Подкомиссия Мацеревича: за 1,5 секунды до падения Ту-154 на борту прогремел взрыв

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Подкомиссия Мацеревича: за 1,5 секунды до падения Ту-154 на борту прогремел взрыв
В Мире
Фото из открытых источников / Автор: неизвестен

Подкомиссия Антони Мацеревича заявила, что за 1,5 секунды до падения Ту-154 с президентом Польши и другими высокопоставленными лицами на борту самолета прогремел взрыв.

Авиакатастрофа произошла в апреле 2010 года под Смоленском. Но невзирая на то, что прошло уже столько времени, в Польше организовали новое расследование по делу о крушении Ту-154. Была создана специальная подкомиссия, которую возглавлялбывший глава оборонного ведомства страны Антони Мацеревич.

Расследование длилось несколько лет кряду. И вот недавно Мацеревич заявил о том, что всплыло «наличие фактов о взрыве на борту №1».

Взрывчатка якобы была заложена в крыло самолета польской делегации. Взрыв на борту прогремел за полторы секунды до того, как самолет столкнулся с березой.

Польская пресса опубликовала выдержки из отчета подкомиссии, после чего у граждан страны появилось множество вопросов. Например, если взрывчатка действительно закладывалась на борт №1, которым летели президент и его супруга, куда тогда смотрели спецслужбы.

Некоторые читатели издания Rzeczpospolita допустили, что к расследованию привлекли Мацеревича с тем, чтобы невиновные были назначены виновными, а настоящие виновники при этом могут остаться безнаказанными и продолжать «сидеть в креслах правительства и Сейма страны».

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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