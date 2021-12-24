Выплату в размере 10 000 рублей с Нового года смогут получить некоторые россияне

Выплату в размере 10 000 рублей смогут получить все россияне с Нового года, гласит заголовок одной из сегодняшних публикаций сетевого ресурса «ПримПресс» . В тексте самой статьи имеется необходимое уточнение: получить денежные средства сможет каждый россиянин, который решится на добровольную сдачу оружия. То есть рассчитывать на выплату могут только те, кто незаконно хранит карабины, гранатометы и так далее.

Государство обеспечивает населению выплаты за различные виды оружия или боевые припасы, если человек решит сдать их добровольно. Выплаты есть во всех регионах страны, а в 2022 году их размер даже вырастет. Например, в Пермском крае намерены платить больше за сданное добровольно оружие.

Сумма зависит от вида оружия и опасности, которую оно представляет. Так, за сданный в полицию карабин полагается единовременная выплата 10 500 рублей, за автомат - 12 000, а за гранатомет - 15 000 рублей.

Россиянам, сдавшим охотничье гладкоствольное оружие, полагается сумма 6 000 рублей.

Для получения выплаты необходимо не только сдать «стволы», но еще написать заявление и приложить к нему некоторые документы. Деньги, как уверяет издание, поступят на указанный банковский счет в десятидневный срок после того, как сведения будут проверены.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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