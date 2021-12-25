Турция объявила о готовности участвовать в войне на Донбассе против РФ

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Турция объявила о готовности участвовать в войне на Донбассе против РФ
В Мире
Фото из открытых источников / Автор: неизвестен

Турция готова участвовать в возможном военном конфликте между Украиной и Россией. Анкара в этом случае перебросит свои войска в Донбасс и окажет Киеву посильную помощь.

Некоторые СМИ сообщают, что Турция может взять на себя руководство операцией НАТО, если такая начнется. В стране располагается центр Объединенной оперативной группы повышенной готовности (VJTF) Альянса, который и может быть задействован в потенциальном конфликте. 

Ресурс Avia.pro со ссылкой на турецкое издание «Haberturk» информирует, что консультации стран-участниц блока на эту тему проводятся постоянно и предварительные договоренности имеются.

В случае если РФ начнет вторжение на Украину, необходимо перебросить порядка 40 тысяч военнослужащих из сил быстрого реагирования.

Решение и последнее слово о том, чтобы направить их в Донбасс, будет именно за Турцией.

Командный пункт VJTF из Польши перекочевал недавно в Анкару.



Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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