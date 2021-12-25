Focus: цены на электроэнергию растут, газовый рынок Европы контролирует Россия

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Focus: цены на электроэнергию растут, газовый рынок Европы контролирует Россия
Экономика
Фото из открытых источников / Автор: неизвестен

Немецкое издание Focus посвятило статью энергетическому кризису в Европе. Как отмечается в публикации, этой зимой в европейских странах может возникнуть дефицит энергетических ресурсов, поставки газа полностью зависят от России. 

Focus пишет, что цены на электроэнергию в Европе бьют рекорды. Во Франции цена составляет €1000 за мегаватт-час, в Германии — €335. Примечательно, что ранее цена в €100 за мегаватт-час считалась очень высокой. Стоимость газа тоже растет. В статье отмечается, что цены на газ в Европе диктует «Газпром». Известно, что 21 декабря поставки по трубопроводу Ямал — Европа были остановлены, в результате чего газоснабжение Польши осуществляется из хранилищ в Германии. Объем поставок топлива был значительно уменьшен за трое суток до отключения. Из-за обострения ситуации в Украине газоснабжение Евросоюза может полностью остановиться. В случае войны в Донбассе газотранспортная система Украины тоже может быть отключена. 

Издание пишет о том, что Россия заявляет о полном выполнении условий контрактов. Таким образом, «Газпром» получает высокую прибыль, а заполнение газовых хранилищ в Европе ниже, чем в минувшем году. Прошлой зимой заполнение  хранилищ составляло 84%, а сейчас речь идет о 64%. К концу марта заполнение хранилищ составит около 5%, если потребление газа в Европе будет таким же, как прошлой зимой. В случае если нынешняя зима будет суровой, возможен острый дефицит топлива.

Дефицит энергетических ресурсов может быть восполнен импортом сжиженного природного газа из США. Кроме того, можно надеяться на ввод в эксплуатацию атомных энергоблоков во Франции.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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