Врач Крючков рассказал о риске внезапной смерти спустя месяцы после COVID

Иммунолог, генеральный директор компании «КЭГ» и кандидат медицинских наук Николай Крючков сообщил в интервью URA.RU, что после перенесенного коронавируса спустя несколько месяцев могут умереть три категории людей. К ним относятся: тяжело перенесшие COVID, пожилые граждане, а также те, у кого есть хронические болезни. У них есть высокий риск смерти от инсульта, инфаркта или оторвавшегося тромба.

Врач объяснил:

«Категория людей, которые тяжело перенесли коронавирусную инфекцию, пожилые и с тяжелыми сопутствующими хроническими болезнями подвергаются большому летальному риску. После кажущегося выздоровления от COVID-19 симптомы все еще проявляются: ослабленность организма, нарушения работы сердечно-сосудистой системы, мозговой деятельности, повышенная нервозность и раздражительность, психические расстройства. Эти симптомы не прекращаются, а наоборот – прогрессируют, организм, в свою очередь, не может бороться с ними. Если люди не находятся на интенсивном лечении, то через три-четыре месяца они умирают в результате инсульта или тяжелого инфаркта».

Николай Крючков добавил, что эти пациенты не попадают в статистику смертности от COVID-19. Если детально исследовать этот процесс, то можно выявить много подобных случаев, поскольку о них известно только врачам. Человек выздоровел от коронавируса, через некоторое время у него случился инфаркт, инсульт или оторвался тромб, поэтому он не относится к статистике умерших от коронавируса.

Михаил Костинов, профессор, иммунолог и заведующий лабораторией в НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова подтвердил, что 80% людей, тяжело переболевших COVID-19, имеют значительные ухудшения работы сердца в течение трех месяцев. Еще дольше происходят негативные преобразования в сосудистой системе. Он объяснил, что сосуды сужаются из-за воспаления, увеличивается свертываемость крови, начинается гипертония и так далее.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей