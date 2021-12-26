МИД Турции грозится России вступиться за Украину в Донбассе

В Турции подтвердили готовность выступить на стороне Украины в случае ее войны с Россией. Причем, даже невзирая на «всеобъемлющие отношения с Москвой».

Глава министерства иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу подтвердил, что если вооруженный конфликт Украины и РФ станет реальностью, Анкара будет действовать в интересах НАТО и Киева. Хотя на данном этапе страна, как и другие союзники, пытается не допустить появления новой «горячей» точки путем дипломатии.

«Конфликты РФ-Украина и Россия-НАТО достигли опасных масштабов. То, что у нас с РФ сложились всеобъемлющие отношения, совершенно не значит, что мы станем игнорировать наши принципы и близкие отношения с Украиной. В решении таких сложных уравнений нами делается все, что необходимо для нашей национальной безопасности. Это достаточно сложная работа, но именно для этого и нужна дипломатия», - заявил глава внешнеполитического ведомства страны.

Авторы издания «Авиа.про» в данном заявлении Мевлюта Чавушоглу рассмотрели завуалированные угрозы в адрес России со стороны Турции. Особенно на фоне того, что последняя, будучи страной-участницей военно-политического блока НАТО, также отказалась от переговоров по предоставлению Российской Федерации гарантий безопасности.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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