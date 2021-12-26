Медики Калифорнии рассказали об эпидемии инфарктов и инсультов среди вакцинированных

Image 16+
Медики Калифорнии рассказали об эпидемии инфарктов и инсультов среди вакцинированных
Здоровье / В Мире
Фото из открытых источников / Автор: неизвестен

Американская газета The Conejo Guardian опубликовала рассказы медсестер и медбратьев округа Вентура (штат Калифорния) о взрывном росте необъяснимых проблем с сердцем, инфарктов и инсультов среди вакцинированных от коронавируса.

Средний персонал встревожен тем, что врачи отказываются расценивать их как побочные эффекты применяемых вакцин. Причем, если у пожилых проблемы с сердцем можно списать на возраст, то как быть с молодыми? А их, как утверждает медбрат из отделения интенсивной терапии больницы округа Вентура, с инфарктами и инсультами поступает «необычно много».

«Обратилась 38-летняя женщина, которой сделали двойную вакцинацию, и у нее инсульты, которые они не могут объяснить. Никто из врачей не связывает это с вакциной. Это полная чушь», - возмущается он.

В беседе с журналистами он привел множество подобных примеров. При этом медбрат возмущен тем, что когда кто-то из врачей при обследовании поднимает вопрос о вакцине, его сразу же вынуждают замолчать, поскольку связь вакцинации с сердечными проблемами практически невозможно доказать.

В больницах штата также растет число пациентов с миокардитом, признанным даже CDC побочной реакцией антиковидной вакцины. Но, отмечает медбрат, врачи даже не желают обсуждать связь между вакцинацией и возникновением заболевания. Более того, они настаивают на том, что миокардит возникает спонтанно и без причины.

«Никем даже не ставится вопрос о том, что вакцина может вызвать миокардит, перикардит и инсульты. Если они не будут соблюдать правила, они могут потерять лицензию на занятие медициной. Они делают то, что делают, потому что им нужно платить по счетам. Я разочарован, потому что у нас есть несколько врачей, которые подвергают сомнению нарратив, но остальные соглашаются», — приводит слова американского медика в переводе ИА «Красная весна».

Дана, которая также работает реанимационной медсестрой, сообщила, что никогда прежде не видела такого количества инсультов и инфарктов. Это напоминает эпидемию.

«Обычно в нашей больнице наблюдаем от 6 до 10 расслоений аорты в год. Мы видели шесть за последний месяц. Это безумие. У них очень высокий уровень смертности», - рассказала она.

Медики также рассказали представителям СМИ, что в больницах, где они работают, даже отсутствуют протоколы для внесения в систему данных о «побочках» после вакцинации (VAERS). Вероятно, что такая же ситуация и в других учреждениях, поэтому в систему ничего не передается. А в целом позиция врачей предельно ясна. Они не считают инфаркты и инсульты отложенными реакциями на вакцины, потому что официально сообщается о том, что вакцинные препараты полностью безопасны.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей

Не забудьте поделиться новостью!

Лента
Медики Калифорнии рассказали об эпидемии инфарктов и инсультов среди вакцинированных

Сегодня, 11:58

Доктор Бунов: Мы рискуем никогда не победить пандемию

Сегодня, 11:13

Главный врач Боткинской больницы: 10% привитых заболевают коронавирусом

Сегодня, 09:23

Врач Крючков рассказал о риске внезапной смерти спустя месяцы после COVID

Вчера, 22:43

Малышева предупредила о рисках при вакцинации детей

Вчера, 19:43

Вирусолог Розанов призвал приблизить старт начала вакцинации детей от COVID-19 в России

Вчера, 13:23

Шафалинов назвал самую эффективную профилактику ковида

24-12-2021, 20:18

Препарат от коронавируса мог стать причиной роста смертности среди больных

24-12-2021, 16:58

Патологоанатом Снигур: летальность растет не от ковида, а от его осложнений

24-12-2021, 10:33

Малофеев высказался о вакцинации детей от коронавируса: «Если, не дай Бог!»

23-12-2021, 21:13

Доктор Зеленко, лечивший Трампа, назвал коронавирус биологическим оружием

23-12-2021, 20:18

Профессор Гундаров назвал преступлением создание вакцины за три месяца

23-12-2021, 12:23

Российский врач объяснила, почему заболеваемость от ковида растет несмотря на вакцинацию

23-12-2021, 11:43

«Кто-то захотел прекратить пандемию коронавируса». Спор о происхождении COVID-19

23-12-2021, 10:18

ВОЗ рекомендует не проводить повсеместную вакцинацию детей от коронавируса

23-12-2021, 09:13

Профессор Гундаров: Вакцинация от COVID-19 - это экономический вопрос, а не медицинский

22-12-2021, 20:18

Создатель мРНК вакцин Мэлоун счел штамм «Омикрон» новогодним подарком

22-12-2021, 15:58

Медик Хойен из США: «омикрон» по заразности уступает только кори

22-12-2021, 15:53

Более 2000 заболевших: Петербург обошел Москву по ковид-статистике

21-12-2021, 21:19

Доктор Мясников: ревакцинироваться, возможно, придется трижды в год

21-12-2021, 19:08

ОБСУДИТЬ

Комментарии для сайта Cackle
Wargonzo: в Одессе партизаны сожгли военную технику Вооруженных сил Украины
  • 24-12-2021, 16:53

Wargonzo: в Одессе партизаны сожгли военную технику Вооруженных сил Украины

В Одессе партизаны сожгли военную технику ВСУ. Об этом сообщил военный корреспондент Семен Пегов в своем Телеграм-канапле Wargonzo . Партизанами он

Профессор Гундаров: Путин не случайно заявил, что не знает количества вакцинированных в больницах
  • 24-12-2021, 13:43

Профессор Гундаров: Путин не случайно заявил, что не знает количества вакцинированных в больницах

Слова президента РФ Владимира Путина касательно статистики по числу вакцинированных от коронавируса среди всех заболевших и госпитализированных,

На дорогах Петербурга замечена колонна с тяжелой военной техникой неизвестного происхождения
  • 23-12-2021, 20:23

На дорогах Петербурга замечена колонна с тяжелой военной техникой неизвестного происхождения

На дорогах Петербурга была замечена колонна с тяжелой военной техникой, о чем сообщают пользователи Сети. Один автолюбитель написал, что ему пришлось

Американский профессор Тополь заявил, что в США начинается чудовищная волна коронавируса
  • 23-12-2021, 18:23

Американский профессор Тополь заявил, что в США начинается чудовищная волна коронавируса

Американский врач-кардиолог, профессор Института трансляционных исследований Скриппса Эрик Тополь объявил о том, что в США стартовала новая,

Доктор Зеленко, лечивший Трампа, назвал коронавирус биологическим оружием
  • 23-12-2021, 20:18

Доктор Зеленко, лечивший Трампа, назвал коронавирус биологическим оружием

Американский врач Владимир Зеленко, который обрел мировую известность в 2020 году после того, как вылечил от КВИ президента Дональда Трампа,

Лаборатории, разбогатевшие на ПЦР-тестах, обхитрили власти России
  • Вчера, 10:48

Лаборатории, разбогатевшие на ПЦР-тестах, обхитрили власти России

О том, как заработали российские лаборатории на ПЦР-тестах в период пандемии COVID-19, рассказывает URA.RU . Оказалось, что немалая их часть избежала

Новости партнеров
Новости партнеров
Препарат от коронавируса мог стать причиной роста смертности среди больных
  • 24-12-2021, 16:58

Препарат от коронавируса мог стать причиной роста смертности среди больных

В начале пандемии медики и ученые рассматривали противомалярийный препарат гидроксихлорохин, который оказывает иммуносупрессивное,

Малышева предупредила о рисках при вакцинации детей
  • Вчера, 19:43

Малышева предупредила о рисках при вакцинации детей

В России скоро начнется вакцинация подростков в возрасте от 12 до 17 лет. Эту тему подняла в программе «Жить Здорово» телеведущая Елена Малышева.

В Турции заявили о готовности участвовать в войне на Донбассе против РФ
  • Вчера, 10:53

В Турции заявили о готовности участвовать в войне на Донбассе против РФ

Турция готова участвовать в возможном военном конфликте между Украиной и Россией. Анкара в этом случае перебросит свои войска в Донбасс и окажет

Медики Калифорнии рассказали об эпидемии инфарктов и инсультов среди вакцинированных
  • Сегодня, 11:58

Медики Калифорнии рассказали об эпидемии инфарктов и инсультов среди вакцинированных

Американская газета The Conejo Guardian опубликовала рассказы медсестер и медбратьев округа Вентура (штат Калифорния) о взрывном росте необъяснимых

Грянет с 1 января. Всех, у кого есть наличные деньги, призвали готовиться