Медики Калифорнии рассказали об эпидемии инфарктов и инсультов среди вакцинированных

Американская газета The Conejo Guardian опубликовала рассказы медсестер и медбратьев округа Вентура (штат Калифорния) о взрывном росте необъяснимых проблем с сердцем, инфарктов и инсультов среди вакцинированных от коронавируса.

Средний персонал встревожен тем, что врачи отказываются расценивать их как побочные эффекты применяемых вакцин. Причем, если у пожилых проблемы с сердцем можно списать на возраст, то как быть с молодыми? А их, как утверждает медбрат из отделения интенсивной терапии больницы округа Вентура, с инфарктами и инсультами поступает «необычно много».

«Обратилась 38-летняя женщина, которой сделали двойную вакцинацию, и у нее инсульты, которые они не могут объяснить. Никто из врачей не связывает это с вакциной. Это полная чушь», - возмущается он.

В беседе с журналистами он привел множество подобных примеров. При этом медбрат возмущен тем, что когда кто-то из врачей при обследовании поднимает вопрос о вакцине, его сразу же вынуждают замолчать, поскольку связь вакцинации с сердечными проблемами практически невозможно доказать.

В больницах штата также растет число пациентов с миокардитом, признанным даже CDC побочной реакцией антиковидной вакцины. Но, отмечает медбрат, врачи даже не желают обсуждать связь между вакцинацией и возникновением заболевания. Более того, они настаивают на том, что миокардит возникает спонтанно и без причины.

«Никем даже не ставится вопрос о том, что вакцина может вызвать миокардит, перикардит и инсульты. Если они не будут соблюдать правила, они могут потерять лицензию на занятие медициной. Они делают то, что делают, потому что им нужно платить по счетам. Я разочарован, потому что у нас есть несколько врачей, которые подвергают сомнению нарратив, но остальные соглашаются», — приводит слова американского медика в переводе ИА «Красная весна ».

Дана, которая также работает реанимационной медсестрой, сообщила, что никогда прежде не видела такого количества инсультов и инфарктов. Это напоминает эпидемию.

«Обычно в нашей больнице наблюдаем от 6 до 10 расслоений аорты в год. Мы видели шесть за последний месяц. Это безумие. У них очень высокий уровень смертности», - рассказала она.

Медики также рассказали представителям СМИ, что в больницах, где они работают, даже отсутствуют протоколы для внесения в систему данных о «побочках» после вакцинации (VAERS). Вероятно, что такая же ситуация и в других учреждениях, поэтому в систему ничего не передается. А в целом позиция врачей предельно ясна. Они не считают инфаркты и инсульты отложенными реакциями на вакцины, потому что официально сообщается о том, что вакцинные препараты полностью безопасны.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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