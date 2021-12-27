3 тыся рублей сгорят полностью: россиянам нужно поторопиться с получением выплаты

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3 тыся рублей сгорят полностью: россиянам нужно поторопиться с получением выплаты
Экономика
Фото из открытых источников / Автор: неизвестен

До конца года следует получить выплату, введенную для определенной возрастной категории, поскольку она сгорит, если не будет использована. Это выплата, начисляемая молодым людям в возрасте от 14 до 22 лет, была введена по инициативе президента РФ Владимира Путина, передает PRIMPRESS.

По 3 тыс. рублей на так называемую «Пушкинскую карту» пришло всем парням и девушкам этого возраста, независимо от материального положения их семей.

Данная выплата целевая и потратить ее можно исключительно на покупку билетов в культурное учреждение. Сходить по «Пушкинской карте» можно в театр, музей, концертный зал или любое другое подобное заведение. А вот кинотеатры в список не попали.

Важно отметить, что средства, которые пришли на карту, не переходят на следующий год. Весь неиспользованный остаток сгорит. В 2021 году программа стартовала во втором полугодии и на карты пришло по 3 тыс. рублей. В 2022 году с 1 января на карту придет уже 5 тыс. рублей. Но и эту выплату можно будет использовать по тем же правилам.

Предоставляется эта выплата по всем регионам страны.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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