Выплаты за нерабочие дни размером 30,5 млрд руб. получили 2,38 млн жителей РФ

2,38 млн сотрудников получили в 2021 году выплаты за период нерабочих дней. Об этом рассказала заместитель министра экономического развития РФ Татьяна Илюшникова, передает ТАСС . Он уточнил, что речь идет о субсидиях, которые начислялись сотрудникам, работающим в российских субъектах малого и среднего предпринимательства (МСП) и социально ориентированных НКО. Всего было обозначено более 21 позиции по отраслям, которые могли претендовать на субсидирование.

Общая сумма субсидий по данной программе составила 30,5 млрд рублей. Размер выплаты составлял 1 МРОТ на одного сотрудника, что равно 12 792 рубля. Заявки от компаний принимались на сайте Федеральной налоговой службы России с 1 ноября по 15 декабря.

Илюшникова отметила, что среди получателей мер поддержки 10% приходится на сотрудников социально ориентированных НКО.

Напомним, нерабочие дни в России были введены с 30 октября по 7 ноября из-за ухудшения ситуации с распространением коронавирусной инфекции.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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