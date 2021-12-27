Dagens Nyheter: большинство зараженных омикрон-штаммом в Дании являются полностью привитыми

Большая часть зараженных омикрон-штаммом коронавируса в Дании - полностью вакцинированные люди. Об этом говорится в публикации шведской газеты Dagens Nyheter.

Журналисты со ссылкой на официальный доклад Государственного института сывороток Дании уточняют: из числа всех заразившихся омикрон-ковидом примерно три четверти прошли полный курс иммунизации, провакцинировавшись. Причем некоторые успели поставить не только две прививки, но и бустерную дозу.

В Дании выявлено 1280 случаев заражения ковид-штаммом омикрон. Из этого числа 956 пациентов, как выяснилось, были привиты двумя дозами. Еще 114 человек успели даже ревакцинироваться от COVID-19 - то есть поставили третью прививку.

Подавляющее большинство зараженных омикроном в Дании, как отмечается, это молодые люди в возрасте 20-29 лет. Датчане в возрасте от 15 до 64 лет составляют только 13-15% от числа всех зараженных.

Ученый из шведского Каролинского института Матти Селльберг считает неприемлемыми претензии к вакцинам о том, что они совершенно не защищают от заражения новым вариантом ковида. По его словам, именно благодаря прививкам большинство инфицированных омикроном переносят заболевание в легкой форме и почти не умирают.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей