Россия отправила на границу с Украиной беспрецедентное количество средств ПВО

Россия отправила на границу с Украиной беспрецедентное количество средств противовоздушной обороны. Об этом информирует агентство Авиа.про , отмечая, что российские военные выстраивают разноуровневую, эшелонированную защиту.

Говоря о беспрецедентном количестве средств ПВО, которые якобы стягивает РФ к границе, авторы ссылаются на видео, которые то и дело появляются в Сети.

На одном из свежих роликов запечатлен процесс переброски в Брянскую область комплексов «Бук-М» неизвестной модификации. Их, вероятно, планируются использовать для прикрытия районов развертывания «Фаворитов» и «Триумфов» (ЗРК С-300 и С-400), поскольку, подчеркивает издание, в данном регионе России нет полигонов, которые могли бы подойти для проведения специальных учебных стрельб.

Ранее СМИ выдвинули версию о том, что во время полета у границ России истребителями НАТО была проведена отработка ударов по группировке российских войск, сосредоточенной близ Украины.

Напомним: отношения между Россией и Западом практически вышли на пик напряжения. Уровень угрозы со стороны Альянса учитывается как высокий, особенно на фоне того, что блок отказывается от ведения переговоров по предоставлению гарантий безопасности.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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