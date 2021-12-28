Россия отправила на границу с Украиной беспрецедентное количество средств ПВО

Американская газета The Conejo Guardian опубликовала рассказы медсестер и медбратьев округа Вентура (штат Калифорния) о взрывном росте необъяснимых
Исследователи с Фарерских островов на сайте препринтов medRxiv разместили статью, которая позволяет представить силу заразности нового ковид-штамма
Врач-инфекционист из Татарстана Юлий Бунов считает, что если в стране не станут отслеживать уровень антител в крови после перенесенного заболевания
Большая часть зараженных омикрон-штаммом коронавируса в Дании - полностью вакцинированные люди. Об этом говорится в публикации шведской газеты Dagens
В городе Дейр-Эз-Зор на территории Сирии местные силовики выявили схрон террористов Исламского Государства (террористическая организация,
До конца года следует получить выплату, введенную для определенной возрастной категории, поскольку она сгорит, если не будет использована. Это
Даже после вакцинации существует вероятность заражения коронавирусной инфекцией, рассказал главный врач Боткинской больницы Денис Гусев. В беседе с «
«Кому мешает «русская VAERS?». Так называется статья врача Льва Коровина, вышедшая из печати в газете «Суть времени». В ней доктор рассуждает о
В сторону северной украинской границы выдвинулась российская техника. Речь идет о десятках армейских грузовиков с реактивными системами залпового
Немецкое издание Focus посвятило статью энергетическому кризису в Европе. Как отмечается в публикации, этой зимой в европейских странах может
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