Эксперт Иванова-Швец сообщила новость про прибавку к пенсии в 2022 году

Не стоит всем российским пенсионерам ожидать повышения пенсии с 1 января 2022 года на 1000 рублей. На такую прибавку могут рассчитывать только те граждане, которые получают выплаты в размере 16 000 рублей, а таких россиян не так много. О такой неприятности сообщила эксперт Людмила Иванова-Швец. Она подчеркнула, что у других пенсионеров, которые получают 10-12 тысяч рублей, прибавка будет несколько меньше.

Известно, что с начала следующего года будут повышены страховые выплаты по старости. Такие пособия выдают почти всем пожилым людям. Выплаты проиндексированы на 5,9 %. Как отметила эксперт, такая индексация не окажет сильного влияния на уровень жизни пенсионеров, пишет primpress.ru .

Эту информацию подтверждает юрист Ирина Сивакова, которая заявила, что благодаря индексации с 1 января страховая выплата станет больше на 940 рублей. С 15 930 рублей она повысится до 16 870 рублей. Как сказала Сивакова, это средние по стране цифры, а индивидуально они могут быть гораздо ниже.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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