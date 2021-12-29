Пожилым россиянам напомнили о выплате 4300 рублей в январе 2022 года

До конца текущего года пенсионерам рекомендуют поторопиться и подать заявление на денежную выплату, предоставляемую Пенсионном фондом России.

Эта выплата может составлять от двух до шести тысяч рублей и получить в январе ее смогут те, кто обратится за ее оформлением до конца декабря, передает PRIMPRESS .

Данная выплата начисляется пожилым гражданам, которые вышли на пенсию, но воспитывают несовершеннолетних детей. Также ее получить пенсионер может, если его ребенок обучается в вузе на очной форме. Для назначения выплаты в таком случае придется также предоставить документы, которые подтверждают факт обучения ребенка.

Начисляется эта выплата на каждого ребенка, но не более чем на троих детей. В 2021 году она составляла 2 014 рублей на ребенка, а в 2022 году вырастет до 2 134 рублей. То есть, за двоих несовершеннолетних детей пенсионер может получить 4 266 рублей, а за троих ему будет начислено 6 401 рубль. Оформить такую выплату может как мать ребенка, так и его отец.

Поскольку эта выплата назначается исключительно в заявительном порядке, то получить ее смогут те, кто обратился непосредственно в ПФР. Начислена выплата будет в месяц после подачи заявки, поэтому чтобы получить ее в январе, стоит поторопиться и обратиться в ПФР в оставшиеся несколько дней до конца декабря.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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