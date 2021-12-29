Пожилым россиянам напомнили о выплате 4300 рублей в январе 2022 года

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Пожилым россиянам напомнили о выплате 4300 рублей в январе 2022 года
Экономика
Фото из открытых источников / Автор: неизвестен

До конца текущего года пенсионерам рекомендуют поторопиться и подать заявление на денежную выплату, предоставляемую Пенсионном фондом России.

Эта выплата может составлять от двух до шести тысяч рублей и получить в январе ее смогут те, кто обратится за ее оформлением до конца декабря, передает PRIMPRESS.

Данная выплата начисляется пожилым гражданам, которые вышли на пенсию, но воспитывают несовершеннолетних детей. Также ее получить пенсионер может, если его ребенок обучается в вузе на очной форме. Для назначения выплаты в таком случае придется также предоставить документы, которые подтверждают факт обучения ребенка.

Начисляется эта выплата на каждого ребенка, но не более чем на троих детей. В 2021 году она составляла 2 014 рублей на ребенка, а в 2022 году вырастет до 2 134 рублей. То есть, за двоих несовершеннолетних детей пенсионер может получить 4 266 рублей, а за троих ему будет начислено 6 401 рубль. Оформить такую выплату может как мать ребенка, так и его отец.

Поскольку эта выплата назначается исключительно в заявительном порядке, то получить ее смогут те, кто обратился непосредственно в ПФР. Начислена выплата будет в месяц после подачи заявки, поэтому чтобы получить ее в январе, стоит поторопиться и обратиться в ПФР в оставшиеся несколько дней до конца декабря.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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