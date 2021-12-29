Неработающим пожилым гражданам в России раскрыли сроки выплат по 19 тысяч рублей

19 тыс. рублей смогут получить некоторые российские пенсионеры.

В бюджете Пенсионного фонда уже заложены средства на эти выплаты, передает PRIMPRESS .

Ранее соответствующий документ в трех чтениях был принят Госдумой, после чего его одобрили сенатор и подписал президент РФ Владимир Путин.

В документе указано, что страховые пенсии по старости будут расти в течение ближайших нескольких лет. А поскольку такие пенсии начисляют большинству пенсионеров, то значит, что многих ждет их увеличение.

Но, к сожалению, пока не нашлись средства для индексации пенсий работающих пенсионеров. Их пенсии не индексируются с 2016 года. Но у тех, кто не работает, после индексации в среднем выплата будет составлять 17 115 рублей. Через год пенсии должны повыситься в среднем до 17 893 рублей. Планируется, что к 2024 году пенсионеры будут в среднем получать по 18 733 рубля.

Ранее при планировании пенсионной реформы на 2024 год была заложена средняя пенсия в 20 тыс. рублей. Но, исходя из новых прогнозов, уже сейчас понятно, что такой показатель достигнут не будет.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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