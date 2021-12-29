Пол Робертс: За Covid-паспортами скрываются нацистские приемчики

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Пол Робертс: За Covid-паспортами скрываются нацистские приемчики
В Мире
Экс-заместитель по экономической политике министра финансов США в администрации Рональда Рейгана Пол Робертс

Доктор экономических наук, экс-заместитель по экономической политике министра финансов США в администрации Рональда Рейгана Пол Робертс в своей свежей статье, перевод которой представлен изданием «Свободная пресса», заявил о том, что общество становится свидетелем возвращения нацизма. На сей раз - в западном мире.

Робертс имеет в виду тотальное нарушение прав человека на фоне проведения кампаний по массовой вакцинации населения.

«Австрия, Германия и Италия ликвидировали гражданские свободы гораздо тщательнее, нежели это сделали Гитлер и Муссолини. Ре-нацизированные Германия, Австрия и Италия разрушили отношения между врачом и пациентом более основательно, чем это сделал Йозеф Менгеле», - пишет Пол Робертс.

Продолжая развивать тему, эксперт заявляет, что сейчас, в 2021 году, в Австралии устроили концлагеря - не для военнопленных, а для граждан, которых подозревают в контактах с зараженными Covid. И эта страна не единственная, которая использует «нацистские приемчики».

«В США повсюду есть маленькие нацисты. Корпоративные работодатели, администраторы университетов, владельцы спортивных команд, администраторы больниц, мэры и губернаторы... Все проявили себя как начинающие фюреры, отдающие незаконные приказы — вам и вашим маленьким детям вводят вещество. И оно, как было доказано, не защищает вас или кого-либо еще от Covid в любом из его вариантов, но несет высокий риск серьезных травм и смерти. Либо же вас уволят, и ваша карьера закончится», - рассуждает доктор экономических наук.

Далее Робертс пишет о том, что коронавирус не так уж смертелен, каким его хотят представить. В США, по его словам, от ковида умирают только люди с ослабленной иммунной системой. СМИ же, уверяет он, не считают необходимым раскрыть правду о пандемии коронавируса.

Американские СМИ, подчеркивает он, гораздо послушнее в качестве министерства пропаганды, чем пресса при Сталине в СССР.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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