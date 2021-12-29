США нарастили военную активность вблизи материковой части Китая

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США нарастили военную активность вблизи материковой части Китая
В Мире
Фото из открытых источников / Автор: неизвестен

В Китае заявили о растущей активности США вблизи материковой части КНР.

Китайские эксперты на страницах Global Times говорят о том, что эта активность создает дополнительные риски не только для безопасности страны, но и в Южно-Китайском море и Тайваньском проливе, передает ТАСС.

«По данным мониторинга Китайского аналитического центра, военные США ведут чрезвычайно интенсивные операции около Китая, включая близкую воздушную разведку, учения авианосных групп и действия субмарин за прошедший год», - пишут военные эксперт из КНР.

Президент США Джо Байден уже подписал оборонный бюджет на 2022 финансовый год. В нем предусмотрено увеличение военных расходов, в том числе и в отношении Китая. И это вынуждает Пекин на ответные меры, в частности, Китай будет продолжать усиливать национальный суверенитет и работать над сохранением территориальной целостности «путем укрепления своего оборонного строительства и повышения боеготовности войск».

США в последнее время, отмечают в Пекине, активизировались в районе Тайваньского пролива. Там появлялись американские силы передового базирования, проводятся операции по стратегическому сдерживанию. В Вашингтоне утверждают, что эти мероприятия нацелены на обеспечение свободного судоходства.

«Эта провокационная активность направлена на получение разведывательных данных о Народно-освободительной армии Китая и подготовку США к потенциальному крупному военному конфликту с Китаем», - заявляют китайские аналитики.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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