В 2022 году российские пенсионеры получат выплату в размере 11 тысяч рублей

В следующем году все российские пенсионеры без исключения получат денежную выплату в новом минимальном размере. Это произойдет благодаря внесению корректировок со стороны Владимира Путина. На изменения окажет влияние такой важный показатель, как прожиточный минимум, от которого зависят различные социальные выплаты и пособия, так как суммы ниже определенного уровня малоимущие граждане получать не должны. Такую новость сообщила член Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

Она отметила, что прожиточный минимум пенсионеров на федеральном уровне составит 10 782 рубля. Это указывает на то, что каждый пожилой россиянин уже с 1 января получит такую сумму. Если в регионе ПМ будет ниже, то получателям пенсии назначат доплату.

Бессараб предположила, что пенсионеры смогут получить компенсацию за высокий уровень инфляции. Есть информация, что с 1 января страховые пенсии повысят на 5,9%. Однако речь об этой цифре шла тогда, когда инфляция предполагалась в районе 5,8%. Сейчас этот уровень вырос уже до 8%, пишет primpress.ru . Поэтому пенсионерам в следующем году компенсируют издержки единовременной выплатой.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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