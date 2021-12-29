Петербуржцы более 540 раз пожаловались на неубранный снег после прямой линии с Бегловым

Несмотря на заявление Смольного об усилении работ по уборке снега, по завершении прямой линии с губернатором Александром Бегловым петербуржцы более 540 раз пожаловались на неочищенные улицы. Обращения опубликованы на портале «Наш Санкт-Петербург».

Государственная жилищная инспекция Санкт-Петербурга сообщила об усилении контрольно-надзорных мероприятий по результатам прямой линии с губернатором Александром Бегловым. Мероприятие прошло в субботу, 25 декабря. По информации ведомства, в Смольный направлены письма о «необходимости принятия мер для устранения причин и условий, способствующих административным правонарушениям». Инспекция нашла нарушения в 24% жилых зданий.

С момента проведения прямой линии ситуация в городе с уборкой снега никак не изменилась. За четыре прошедших дня петербуржцы пожаловались на неубранный снег более 540 раз. Их претензии касаются неочищенных придомовых территорий, дворов, детский площадок, тротуаров и проезжей части. Все это приводит к повышенной травмоопасности и мешает передвижению, отмечают пользователи портала «Наш Санкт-Петербург». Соответствующие жалобы можно найти на сайте по запросу «неубранный снег».

Проверка инспекторов проходила с 30 ноября по 28 декабря. За этот период было составлено 130 протоколов и выписано штрафов на 23,2 миллиона рублей. В ведомстве обещали усилить контроль за деятельностью управляющих компаний в вопросе уборки снега.

Напомним, что ранее губернатор Беглов заявлял, что снег в Северной столице убирает плохо по причине «расхлябленности» управляющих компаний и ЖКС. На прямой линии он признал, что ответственность в этом вопросе лежит на градоначальнике.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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