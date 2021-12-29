Жители Петербурга в морозы по несколько недель ждут ремонта коммуникаций

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Жители Петербурга в морозы по несколько недель ждут ремонта коммуникаций
Санкт-Петербург
Фото: gorod.gov.spb.ru

Массовые прорывы труб зафиксированы в Санкт-Петербурге. Жалобы горожан выглядят очень тревожно, а правительство Северной столицы не спешит устранять проблему с прохудившимися и подтекающими системами водоснабжения. 

Петербуржцы уже почти месяц страдают из-за снежного коллапса и бездействия коммунальных служб. В морозы появилась и другая проблема – систематические прорывы труб. Жалобы жители второй столицы оставляют на портале «Наш Санкт-Петербург».

Так, в доме №8 на Свеаборгской улице жильцы акцентировали внимание на протекающий в подъезде потолок. Под протечкой образовалась внушительных размеров лужа. 

Жители дома №16 на Большой улице Зеленина пожаловались на сильный канализационный запах. На улице Руднева, 30 ситуация еще более серьезная – вот уже несколько дней вода в подвале не откачивается. Предположительно, произошел прорыв одной из труб, однако точную причину жители дома не смогут выяснить вплоть до 12 января. Именно в этот большой срок коммунальные службы пообещали устранить проблему. 

Подобное халатное отношение к проблемам петербуржцев со стороны коммунальных служб и администрации губернатора Александра Беглова демонстрирует полное безразличие Смольного. Неспособность властей предотвратить коммунальные катастрофы приводит к тому, что тысячи горожан вынуждены сутками, если не неделями обходиться без отопления и водоснабжения. С конца ноября градоначальник Беглов демонстрирует неспособность выполнять свои прямые обязанности. 

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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