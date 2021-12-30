Реальный масштаб заболеваний коронавирусом вызвал удивление ученых

В Великобритании удивлены реальным масштабом заболеваемости коронавирусом. Газета The Daily Mail привела новые данные, из которых следует, что практически треть пациентов с COVID попали в больницы по причинам, никак не связанными с ковидом. Речь о так называемых «случайных» госпитализациях.

Люди попали в медучреждения с другими заболеваниями (например, с переломами), но в стационаре выяснилось, что они заражены коронавирусом.

Доля этих «случайных» госпитализаций с COVID-19 выросла до рекордных 29%. Ранее сообщалось о 20%. Эти данные вызвали волну возмущения. Британцы начали настаивать на том, что официальная ковид-статистика не демонстрирует реальную картину и вводит в заблуждение.

Ведь по сути это означает, что тысячи людей, которые якобы тяжело болеют ковидом, на самом деле его переносят легко. Не исключено даже, что граждане заражались КВИ уже непосредственно в больнице.

«Почти наверняка показатели госпитализации по Covid намного ниже, чем предполагают цифры. Мы не можем принимать решения на основании статистики госпитализаций, если мы не знаем, сколько из них были госпитализированы по другим причинам и впоследствии дали положительный результат», - говорит Иэн Дункан Смит, бывший лидер тори сэр.

В статье говорится, что лишь пятая часть последнего еженедельного роста числа пациентов с коронавирусом COVID в стационаре была связана с «истинными» случаями.

Журналисты предположили, что на фоне распространения омикрон-штамма число «случайных» госпитализаций, по всей видимости, выросло еще больше, передает «Московский комсомолец».

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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