Вирусолог Семенов: через четыре месяца омикрон будет доминирующим на всей планете

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Вирусолог Семенов: через четыре месяца омикрон будет доминирующим на всей планете
Здоровье
Доктор биологических наук, руководитель Екатеринбургского НИИ вирусных инфекций «Вектор» Роспотребнадзора Александр Семенов

Доктор биологических наук, руководитель Екатеринбургского НИИ вирусных инфекций «Вектор» Роспотребнадзора Александр Семенов недавно вернулся из ЮАР, где принимал участие в изучении омикрон-штамма в составе российской делегации. В передаче «Антиковид» на Радио «Комсомольская правда» он поделился собственными выводами о новом варианте.

По словам вирусолога, нынче можно с уверенностью говорить о том, что омикрон заразнее дельты, но не в разы, как пишут СМИ. К тому же, пока надежды на то, что новый штамм станет живой вакциной и все легко переболеют, не оправдываются.

«Вакцинная защита у привитых людей вариантом «омикрон» пробивается ощутимо чаще, чем «дельтой». Мы это видели на примере вакцин, которые применяются за рубежом: Пфайзер, Модерна, АстраЗенека, Синовак», - говорит Семенов.

В то же время наблюдения показали, что привитые омикрон переносят легко. Переболевшие - тоже. В основном коронавирус у них протекает как ОРВИ.

Для невакцинированных людей новости не очень хорошие. Омикрон они переносят тяжело.

«У непривитых и не болевших с коморбидностями, то есть с сопутствующими заболеваниями, все очень плохо. В ЮАР мы своими глазами видели реанимационные палаты, заполненные невакцинированными пациентами с диабетом, с хронической почечной недостаточностью, с различными патологиями сердечно-легочной системы», - признался вирусолог.

Поэтому вывод очевиден - вакцинация даже в условиях доминирующего омикрона будет спасать жизни.

Что дальше? Александр Семенов считает, что корону доминирующего штамма на планете омикрон наденет месяца через четыре.

В целом же, под Новый год собеседник радиостанции выдал благоприятный прогноз.

«В следующем году, думаю, коронавирус окончательно перейдет в сезонную заболеваемость. Вероятно, сформируется уже реальная иммунная прослойка. Пора этому, наконец-то, случиться. Три года достаточно, чтобы респираторная инфекция прокатилась по миру и «проэпидемичила» население», - считает доктор наук.

Семенов ожидает, что волнообразная заболеваемость ковидом перейдет в спорадическую - сезонную.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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