Вирусолог Семенов: через четыре месяца омикрон будет доминирующим на всей планете

Доктор биологических наук, руководитель Екатеринбургского НИИ вирусных инфекций «Вектор» Роспотребнадзора Александр Семенов недавно вернулся из ЮАР, где принимал участие в изучении омикрон-штамма в составе российской делегации. В передаче «Антиковид» на Радио «Комсомольская правда» он поделился собственными выводами о новом варианте.

По словам вирусолога, нынче можно с уверенностью говорить о том, что омикрон заразнее дельты, но не в разы, как пишут СМИ. К тому же, пока надежды на то, что новый штамм станет живой вакциной и все легко переболеют, не оправдываются.

«Вакцинная защита у привитых людей вариантом «омикрон» пробивается ощутимо чаще, чем «дельтой». Мы это видели на примере вакцин, которые применяются за рубежом: Пфайзер, Модерна, АстраЗенека, Синовак», - говорит Семенов.

В то же время наблюдения показали, что привитые омикрон переносят легко. Переболевшие - тоже. В основном коронавирус у них протекает как ОРВИ.

Для невакцинированных людей новости не очень хорошие. Омикрон они переносят тяжело.

«У непривитых и не болевших с коморбидностями, то есть с сопутствующими заболеваниями, все очень плохо. В ЮАР мы своими глазами видели реанимационные палаты, заполненные невакцинированными пациентами с диабетом, с хронической почечной недостаточностью, с различными патологиями сердечно-легочной системы», - признался вирусолог.

Поэтому вывод очевиден - вакцинация даже в условиях доминирующего омикрона будет спасать жизни.

Что дальше? Александр Семенов считает, что корону доминирующего штамма на планете омикрон наденет месяца через четыре.

В целом же, под Новый год собеседник радиостанции выдал благоприятный прогноз.

«В следующем году, думаю, коронавирус окончательно перейдет в сезонную заболеваемость. Вероятно, сформируется уже реальная иммунная прослойка. Пора этому, наконец-то, случиться. Три года достаточно, чтобы респираторная инфекция прокатилась по миру и «проэпидемичила» население», - считает доктор наук.

Семенов ожидает, что волнообразная заболеваемость ковидом перейдет в спорадическую - сезонную.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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