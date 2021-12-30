Академик Зверев: Иммунитет после вакцинации не может быть сильнее естественного

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Академик Зверев: Иммунитет после вакцинации не может быть сильнее естественного
Здоровье
Фото из открытых источников / Автор: неизвестен

Академик РАН Виталий Зверев, выступая на научной конференции «Врачи за правду», состоявшейся 12 декабря в Москве, заявил, что нет таких инфекций, для которых иммунитет после вакцинации был бы сильнее, чем после перенесенного заболевания. Нельзя настаивать на том, чтобы переболевшие коронавирусом обязательно привились, сделал вывод вирусолог. Он подчеркнул, что иммунитет, сформированный после перенесенной инфекции, более полноценный, чем вакцинный. 

Зверев выразил возмущение по поводу того, что переболевших заставляют вакцинироваться. Зверев пояснил, что  когда цельный вирус размножается в организме, он вызывает полноценный иммунитет. Есть только один препарат, который вызывает пожизненный иммунитет - полиомиелитная вакцина, которая вводится на слизистую и запускает и местный, и гуморальный, и клеточный иммунитет, пишет [leech=ttps://www.osnmedia.ru/obshhestvo/virusologa-zvereva-vozmutilo-trebovanie-vaktsinirovat-perebolevshih-covid-19/]ОСН[/leech].

Академик подчеркнул, что иммунитет, сформированный после вакцинации, не может быть сильнее естественного.

Как известно, многие врачи рекомендуют людям, переболевшим коронавирусом, прививаться через полгода после болезни.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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