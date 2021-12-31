ПФР объяснил, у кого будет самая большая прибавка к пенсии с 1 января 2022

В Пенсионном фонде России предоставили информацию о том, какая категория россиян сможет получить увеличенную прибавку к пенсии уже с 1 января 2022 года. Эксперты указали, что рассчитывать на первоочередную индексацию пенсий смогут неработающие пенсионеры, передает «Primpress.ru».

Согласно программе индексации пенсий на 2022 год, в первую очередь увеличение денежных начислений будет ожидать неработающих пенсионеров – в январе эта категория граждан может получить увеличенные пенсии. Указывается, что для них страховая пенсия по старости будет проиндексирована на 5.9%. Также ожидается увеличение пенсионного коэффициента, который теперь будет равняться 105 рублям, а также фиксированной выплаты, которая идет в составе пенсии — она повысится до 6400 рублей.

«Чем выше приобретенные у гражданина в течение трудовой жизни пенсионные права — стаж, заработок, страховые взносы, количество пенсионных коэффициентов, — тем больше размер страховой пенсии. Важно понимать, что итоговая сумма прибавки к пенсии после индексации рассчитывается исключительно по индивидуальным параметрам каждого пенсионера», - прокомментировали в ПФР.

Эксперты добавили, что для расчета приблизительного размера увеличенной пенсии, которая будет выплачиваться с 1 января 2022 года, необходимо текущий показатель пенсии умножить на 0.059.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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