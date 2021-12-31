Центробанк: деньги на карте россиян могут обесцениться со 2 января 2022 года

Чиновники российского Сбербанка сообщили о том, что в январе 2022 года в стране возникнет ситуация, которая негативно отразится на покупательной способности денежных сбережений граждан страны. По результатам прошедшего года инфляционный уровень оказался несоизмеримо выше, чем был первоначальный прогноз аналитиков Центробанка Российской Федерации. Такая информация поступила от главного экономиста Sber CIB Антона Струченевского. Об этом сегодня пишет онлайн издание PRIMPRESS.

Как утверждает финансово-экономический эксперт, какой-то период назад регулятор публиковал весьма оптимистичные прогнозы по российской инфляции. Аналитические обозреватели Банка России сообщали, что повышение стоимости товаров и услуг по результатам 2021 года не будет выше, чем 7,4%. Притом финансовые специалисты ЦБ указывали максимум российской инфляции – это 7,9%. А вот Сбербанк еще в ноябре выдавал другие данные.

Советники Сбера говорили, что инфляция в Российской Федерации с высокой степенью вероятности может оказаться на уровне 8%. В настоящий период времени специалистам стало ясно - инфляция в стране будет ещё выше. Точные официальные данные и итоговые цифры обнародуют только в январе 2022 года. Сейчас все увидели, что положение в сфере экономики и финансов России пошло по максимально отрицательному пути. Такая ситуация неизбежно приведет к тому, что покупательная способность всех денежных накоплений, имеющихся на банковских счетах граждан России, уменьшится в январе. Другими словами, люди купят на те же деньги намного меньше товаров, чем еще год назад.

Одновременно с этим эксперты предсказывают, что в 2022 году ситуация будет развиваться по-разному. С одной стороны, политика регулятора может обернуться успехом, и внутренний спрос уже будет меньше влиять на инфляцию. Однако глобальные риски все же возьмут свое.

«На следующий год усилия ЦБ помогут сбить внутренний спрос, и влияние фактора внутреннего спроса на инфляцию существенно снизится, однако остаются риски внешней глобальной инфляции, из-за чего может возникнуть перехлест, и инфляция может в итоге оказаться выше, чем таргетирует ЦБ», – считает Антон Струченевский.

Напомним, что Центробанк прогнозирует на конец следующего года стабилизацию ситуации с ростом цен и снижение уровня инфляции до четырех процентов.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей