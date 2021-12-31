Власти Санкт-Петербурга признали свою ошибку в прогнозах по поводу окончания пандемии

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Власти Санкт-Петербурга признали свою ошибку в прогнозах по поводу окончания пандемии
Санкт-Петербург
Фото из открытых источников

Руководство Северной столицы заявляло о том, что с коронавирусом удастся совладать в течение 2020 года. Однако время показало, что такой прогноз был уж слишком оптимистичным. И это публично признал Дмитрий Лисовец, возглавляющий городской комитет здравоохранения.

В частности, он рассказал о том, с какими неожиданностями довелось столкнуться медицинским работникам Санкт-Петербурга за годы борьбы с пандемией. В течение 2020 года полностью непредсказуемыми были лишь первые три месяца, на которые пришелся разгар совершенно нового заболевания. Далее были разработаны определенные правила, и год отработали по намеченному плану.

Ожидалось, что в 2021 году пандемия коронавируса пойдет на спад и будет окончательно побеждена. Однако большим неприятным сюрпризом стал новый штамм «Дельта», значительно увеличивший нагрузку на медицинскую отрасль.

Теперь власти уже намного осторожнее с прогнозами и не знают, смогут ли справиться с пандемией в следующем 2022 году.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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