Россиян обрадовали новой выплатой с 1 января 2022 года: 15 600 рублей упадут на карту

С 1 января 2022 года россияне получат новую выплату, которая будет начислена многим гражданам.

Размер этой выплаты составит 15,6 тыс. рублей, передает PRIMPRESS .

В 2021 году был введен налоговый вычет за занятия спортом, и все, кто потратил средства из своего кармана на обучение в спортивных школах, секциях, либо купил просто абонемент в фитнес-центр, сможет получить часть средств обратно.

Получать налоговый вычет россияне смогут с 2022 года.

С этого года для россиян станет доступно получение нового налогового вычета за занятия спортом. Фактически такая выплата была введена еще в прошлом году, но получить деньги можно будет только с 2022 года.

В Федеральной налоговой службе сообщили, что дополнительная помощь от государства будет доступна не только взрослым, получить деньги можно будет и за детей. То есть, родители смогут оформить налоговый вычет за занятие спортом их детей.

Государство будет возвращать 13% от оплаченных услуг, независимо от того, были оплачены они за себя, либо за детей, которые занимаются спортом. Важно лишь, чтобы гражданин являлся налогоплательщиком. Но стоит учитывать, что вернуть максимум в течение года можно будет до 15 600 рублей.

Выплата будет приходить на банковскую карту человека, который предоставил документы об оплате услуг касающихся занятий спортом. Достаточно будет просто чеков о таких платежах, подчеркнули в налоговой службе.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей