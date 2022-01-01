Россиян обрадовали новой выплатой с 1 января 2022 года: 15 600 рублей упадут на карту

Глава рабочей группы «Отходы» Общественного совета Минприроды РФ, эколог Сергей Грибалев раскритиковал мусорную реформу Санкт-Петербурга. Эксперт
Смольный заказал ряд постов в подконтрольных СМИ о том, что в транспортном коллапсе виновен приезд президента России Владимира Путина и саммит с
Более 300 аварий произошло в Петербурге за последние сутки. В большинстве случаев их причина заключалась в том, что дороги города нерасчищены от
Весь 2021 год петербуржцы преодолевали трудности из-за плохой работы Смольного. Им пришлось мириться с неэффективной «ковид»-политикой и
Петербургский бизнесмен Евгений Пригожин указал на вину журналиста Виктора Шендеровича (внесен в реестр физических лиц-иноагентов) в геноциде мирных
Вакцинация от коронавируса с применением мРНК-препаратов на самом деле является «генной терапией», заявил исполнительный директор Bayer Стефан Элрих.
Несмотря на усугубление социальных проблем Санкт-Петербурга губернатор Александр Беглов 30 декабря, подводя итоги года, отчитался о мнимых
В Пенсионном фонде России предоставили информацию о том, какая категория россиян сможет получить увеличенную прибавку к пенсии уже с 1 января 2022
В провинции Онтарио (Канада) обнародовали свежую статистику по омикрон-штамму коронавируса. Из нее следует, что вероятность заражения новым вариантом
В Великобритании удивлены реальным масштабом заболеваемости коронавирусом. Газета The Daily Mail привела новые данные, из которых следует, что
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