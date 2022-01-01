В России с 1 января 2022 вступил в силу закон о новой льготе для всех пенсионеров

Новый закон о льготах для российских пенсионеров вступил в силу с 1 января 2022 года — согласно нему, некоторые категории граждан будут обеспечены дополнительными субсидиями на оплату коммунальных услуг. Об этом пишет «Вечерний курьер».

В Пенсионном фонде РФ отметили, что окончательные правки касательно новых льгот для пенсионеров были внесены Минстроем. Благодаря программе льготной поддержке граждан, в России сформируется большее число получателей субсидий на оплату услуг ЖКХ, что позволит улучшить материальное благополучие уязвимых слоев общества. Примечательно, что новые субсидии на оплату ЖКХ смогут получить даже граждане, которые имеют долговые обязательства по данным услугам — это стало нововведением, поскольку ранее рассчитывать на субсидии могли только граждане, не имеющие долгов по коммунальным услугам. При этом эксперты отмечают, что если пенсионер является злостным неплательщиком услуг ЖКХ, в предоставлении льготы ему все-таки может быть отказано — в случае, если оплата за коммунальные услуги не производилась более 3 лет. Еще одним нововведением является порядок начисления субсидии: теперь гражданам не нужно предоставлять справку о том, что он не имеет задолженности по оплате услуг ЖКХ.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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