ПФР: Некоторые пенсионеры в России получат 10000 рублей в 2022 году

Специалисты Пенсионного фонда России сообщили о возможности получения денежной помощи от государства некоторыми пенсионерами — речь идет о доплате в 10 тысяч рублей, которые с 2022 года будут выплачиваться ПФР в качестве социальных пособий. Об этом пишет «Primpress.ru».

В связи с расширением полномочий по начислению денежных средств Пенсионного фонда России, некоторые выплаты по социальной защите граждан теперь будут выплачиваться непосредственно ПФР. В частности, ПФР сможет предоставлять денежное взыскание за конфискованное имущество пожилых граждан, а также их лишение свободы. В данную категорию также входят пенсионеры, которые раннее были подвержены политическим преследованиям, в результате которых их лишали свободы или отправляли на принудительное лечение в психиатрические больницы. В случае смерти указанных граждан, денежную компенсацию от государства могут получить их наследники. При этом окончательный размер выплаты формируется на основании индивидуальных параметров — на какой срок был лишен свободы пенсионер, как долго он пребывал на лечении в психиатрической клинике, было ли у него конфисковано имущество. Эксперты отмечают, что для оформление указанной выплаты, пенсионеру необходимо обратиться с необходимым пакетом подтверждающих услуг непосредственно в отделение МФЦ или ПФР.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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