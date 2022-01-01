Генерал Израиля: Система здравоохранения страны может прийти к коллапсу из-за коронавируса

Глава оперативной группы по коронавирусу израильской армии Рели Маргалит спрогнозировал крах системы здравоохранения Израиля, который может произойти уже в ближайшее время. По мнению эксперта, причиной наступления коллапса станет стремительное распространение южноафриканского штамма «Омикрон», передает «ИА Красная Весна».

Бригадный генерал израильской армии, член эпидемиологической комиссии по предотвращению заражения COVID-19 Рели Маргалит сообщил о критическом состоянии эпидемиологической картины в Израиле. Чиновник напомнил, что за последние 3 дня в стране удвоилось число заражений ковидом, хотя Израиль стал одной из первых стран в мире, где был достигнут коллективный иммунитет.

«На сегодняшний день практически невозможно встретить в Израиле человека, который болен «омикроном», и при встрече с ним не заразиться. Причем привит ты или нет, не играет абсолютно никакой роли. Хотя число летальных исходов не столь велико, однако повальное заражение граждан может привести к коллапсу системы здравоохранения Израиля», - прокомментировал Рели Маргалит.

Эксперт добавил, что в ближайшие несколько дней число инфицирований в стране достигнет критических показателей, и Минздрав Израиля определенно не справится с такой сложной задачей.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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