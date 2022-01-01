Некоторые граждане в РФ получат выплату по 15 700 рублей с 1 января 2022 года

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Некоторые граждане в РФ получат выплату по 15 700 рублей с 1 января 2022 года
Экономика
Фото из открытых источников

С 1 января 2022 года гражданам РФ подняли финансовую выплату. Оформить такое пособие - процесс очень простой. Такого рода выплата может быть доступна каждому жителю России. Только нужно соблюдать ряд определенных условий. 

По словам регионального Министерства труда и соцзащиты, эта выплата будет осуществляться гражданам раз в год. Получить деньги могут все люди, у которых имеется знак почетного донора. Это могут быть как те граждане, у которых уже есть это почетное звание, так и те, кто получит это достижение уже в наступившем году. 

Тем людям, которые энергично помогают станциям переливания крови пополнять запасы, полагается ежегодная выплата. Ее размер часто меняется. К примеру, в Хакасии сейчас размер выплаты составляет 15 тысяч 700 рублей на человека. В других регионах сумма примерно такая же. 

Процесс оформления выплаты очень легкий. Для этого нужно пройти в ближайший многофункциональный центр либо в отделение соцзащиты. Там нужно написать заявление на получение средств. К заявлению прикрепить гражданский паспорт и почетный знак. Гражданину деньги должны будут прийти в течение 10 рабочих дней на указанный счет в банке.

Для того чтобы получить почетный знак, требуется сдать кровь до 40 раз либо же сдать плазму крови 60 раз. Стоить учитывать, что этот процесс должен быть абсолютно бесплатным, иными словами, человеку ничего за это не будут платить.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

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