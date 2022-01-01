Максимальная сумма декретных выплат с 2022 года составит 360 тыс. 164 рубля

Эксперты пояснили, что в РФ с этой даты увеличен максимальный размер отпуска по болезни и декрету.

Так, за 140 дней декретного отпуска матери теперь могут получить более 360 000 рублей. Такая выплата не будет приписана всем, и ее размер зависит, в том числе, от размера заработной платы женщины до того, как она уйдет в декретный отпуск. Минимальный размер этого пособия составляет 100% от среднего дохода с учетом корректировки минимальной заработной платы. Сейчас это 412 рублей 65 копеек в день. Специалисты также напомнили, что в 2022 году размер материнского капитала тоже увеличится. Он будет проиндексирован с 1 февраля.

Изменились и другие выплаты и льготы, зависящие от минимальной заработной платы и прожиточного минимума. Эти показатели в России ежегодно пересматриваются, что важно для сдерживания снижения уровня доходов граждан.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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