Мусорные кучи остались лежать во дворах Петербурга 1 января

В первый день нового года в Петербурге стартовала «мусорная реформа». Однако жители города 1 января не заметили никаких изменений – горы бытовых отходов, присыпанные снегом, все так же лежат во дворах.

На некоторых площадках изменения все же есть – появились новенькие контейнеры для стекла и пластика. Правда, мусор в них самый разнообразный, в основном это неподлежащий переработке материал. При этом рядом с переполненными контейнерами для общего мусора валяются коробки, мешки и старая мебель.

В некоторых дворах куда-то исчезли контейнеры-пухто. Из-за этого мусор свален в кучу, и неизвестно, кто, когда и как его будет вывозить.

В зонах отдыха и парках мусор тоже на каждом шагу. Урны переполнены, и непохоже, что кто-то собирается их убирать.

Региональный подрядчик «Невский экологический оператор», выбранный Смольным в конце лета 2021, обещал, что в период новогодних каникул работа будет проводиться «сверх графика, исходя из фактических потребностей». Но пока никакой работы не видно и не понятно, собирается ли губернатор Беглов призвать регоператора ТКО к ответу.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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