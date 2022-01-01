В режиме лайт: вместо 900 снегоуборочных машин Петербург убирают лишь 200

Комитет по благоустройству Петербурга заявил, что 1 января город убирают порядка 900 единиц техники. Тем не менее, данные интерактивной карты показывают лишь 200 машин, а петербуржцы жалуются, что прогулкам по городу мешает снежная каша под ногами.

«Дорожники продолжают убирать город, не обращая внимания на праздники», - сообщает комитет по благоустройству Санкт-Петербурга.

По данным Смольного, на улицах города трудятся 960 дворников и 848 единиц спецтехники.

По данным интерактивной карты комитета по благоустройству, на улицах Петербурга находятся 200 единиц техники. Из них 27 машин – в Центральном районе, 17 в Петроградском, по 15 в Адмиралтейском, Московском и Кировском районах, по три – в Красносельском и Кронштадтском районах.

Плохая уборка снега привела к образованию снежной каши на дорогах, сделав прогулки в праздничные дни менее приятными. К началу нового года в Смольном обещали ликвидировать последствия снегопадов, однако снег остался не убран.

Ранее губернатор Петербурга Александр Беглов заявил, что ответственность за организацию уборки города лежит на его главе. Об этом он рассказал во время прямой линии 25 декабря.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей