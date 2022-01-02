ПФР: Пенсии граждан увеличат до 19 тысяч рублей уже в январе 2022 года

Пенсионерам увеличат пенсии уже в январе 2022 года.

Президент РФ Владимир Путин незадолго до наступления 2022 года подписал федеральный закон, в котором даже прописаны цифры пописан размер выплат после повышения, передает PRIMPRESS .

Так, с января 2022 года больше будут платить пожилым гражданам, которым назначена страховая пенсия по старости, но с условием, что они больше не имеют других доходов. Выплаты неработающим пенсионерам проиндексируют на 5,9%.

Стоит отметить, что ранее ежегодно индексировали пенсии пожилым гражданам в феврале. Но с 2019 года решено проводить ежегодную индексацию с января.

В законе, который подписал глава государства, указано, что с января средняя пенсия по стране будет 18 521 рубль. После индексации вырастут пенсии у 30,78 млн россиян. Повышение пенсий запланировано и на последующие годы. В 2023 году, по плану правительства, средняя пенсия по стране вырастет до 19 476 рублей, а в 2024 году – до 20 469 рублей.

Но, к сожалению, число пожилых граждан, которые будут получать пенсии, продолжит снижаться. И в 2024 году число пенсионеров снизиться до 30,8 млн человек, тогда как в 2019 году их было 40,9 млн человек. Стоит отметить, что сокращение идет в том числе за счет повышения возраста выхода на пенсию.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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